Глава Прикамья оценил важность послания Президента Владимира Путина

Фото: страница ВК Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил важность посылов, которые содержатся в послании Президента РФ.

- В своём послании Президент Владимир Владимирович Путин обозначил главные векторы развития страны, - отметил Дмитрий Махонин. - В первую очередь – это внимание к людям. Будет создан специальный государственный фонд, который займется адресной помощью семьям погибших и ветеранам СВО.

Глава региона рассказал, что делается для поддержки военнослужащих в Прикамье.

- На уровне края мы также продолжим помогать бойцам и их семьям, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Так, с 17 февраля во всех территориях Пермского края начали работу 49 центров поддержки, куда люди могут обратиться с любым вопросом.

Оценил губернатор и перспективный подход по реализации инфраструктурных проектов.

- Прозвучали важные моменты по развитию инфраструктуры регионов на годы вперёд: продолжение газификации, запуск федеральной программы по ремонту и строительству систем ЖКХ, обновление транспорта, кардинальные изменения в сфере образования и подготовки кадров, - отметил Дмитрий Махонин.

Глава региона обратил внимание на тезисы о поддержки оборонной промышленности и об оздоровлении российских рек.

- Для нашего промышленного региона будет востребована новая программа льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий, - с удовлетворением отметил Дмитрий Махонин. - Также Владимир Владимирович поручил продолжать оздоровление уникальных водных объектов, в числе которых была названа и река Кама.

Очень важным считает губернатор Пермского края посыл о единстве:

- Считаю, что главный посыл Президента – о необходимости сплотиться в это непростое время. Вместе мы можем ответить на любые вызовы, а Россия непременно будет только развиваться!