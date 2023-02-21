В 2023 году «Т Плюс» продолжит строительство 10 новых блочно-модульных котельных в Лысьве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» продолжает модернизацию системы теплоснабжения города Лысьва. Ведутся работы по проектированию 10 новых блочно-модульных котельных (БМК) и реконструкции 2-х действующих котельных. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт. Также в 2023 году в Лысьве будет переложено 6 км тепловых сетей.

К началу отопительного сезона 2022-2023гг. компания уже построила в Лысьве 5 новых современных блочно-модульных котельных (БМК) и реконструировала 1,3 км теплопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей.

Теплосетевые объекты запущены в работу с опережением на год от заявленных сроков и введены в эксплуатацию в ходе децентрализации городской системы теплоснабжения и отказа от устаревших энергомощностей. Новые 10 БМК так же будут подавать тепло и горячую воду на год быстрее.

В 2022 году проект по обновлению объектов теплоснабжения Лысьвы получил поддержку Фонда национального благосостояния Российской Федерации. В результате 1,2 млрд рублей будет профинансировано за счёт выделяемого компании целевого займа ФНБ, что составляет 75% от общей суммы инвестиций.

В ходе обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, повысится надежность и качество коммунальных услуг. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей.

В 2022 году «Т Плюс» приняла на себя обязательства по управлению 134 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения г. Лысьвы. Всего в городе планируется заменить 11 км трубопроводов для более надежного обеспечения жителей услугами теплоснабжения.