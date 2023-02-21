В центре Перми сносят 100-летний дом

Фото: Пермяки / Подслушано Пермь
В Перми сносят четырехэтажный дом, расположенный по улице Советской, 75. Фото с места работ появилось в соцсетях.
Здание расположено за МФЦ «iMALL Эспланада», признано аварийным. Оно было построено в 1917 году. Сейчас этот дом расселен. В нем проживали 24 человека.
Сейчас по адресу работает спецтехника. Как сообщили в администрации Перми, место освобождается для строительства многофункционального центра с гостиницей.
Ранее мы рассказывали о сносе двух исторический зданий в Красных Казармах. Они были частью военного городка дореволюционной постройки.
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