Подай заявку на конкурс «Давай научим!» до 1 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маркетплейс Edutoria объединил усилия с ведущими университетами России и запустил новую номинацию для преподавателей в конкурсе «Давай научим!».

В этом году конкурс «Давай научим!» проводится второй раз и пройдёт в двух номинациях: «Лучший курс от студентов» и «Лучший курс от преподавателей» (впервые). Участвовать в конкурсе могут студенты и аспиранты образовательных организаций среднего профессионального образования и вузов любой специальности в возрасте от 18 до 25 лет, а также педагоги образовательных организаций Российской Федерации.

Участники могут направить свои концепции курсов до 1 марта 2023 года, а уже в апреле партнёры конкурса, представители вузов, эксперты в области образования и топ-менеджеры Сбера выберут победителей отборочного этапа, которые получат призы от организатора конкурса. По итогам финала будут определены по три победителя в каждой номинации. Студенты, разработавшие лучшие курсы, получат их продюсирование и возможность монетизации на маркетплейсе Edutoria, а преподаватели смогут выбрать обучение по программе дополнительного профессионального образования, размещенной на платформе.

Edutoria — маркетплейс, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.