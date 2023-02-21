Авиакомпания Azur Air перестает летать из Перми в Гоа

Фото: Иван МАКЕЕВ
Авиакомпания Azur Air прекращает выполнять прямые перелеты из Перми в индийский штат Гоа. Продажи пакетных туров закрылись.
Рейсов из Перми в Гоа не было с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Они возобновились в ноябре прошлого года. Первый рейс в этом направлении был загружен почти на 100%.
Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Red Wings не будет летать из Перми в Стамбул. Росавиация отказала ей в допуске на выполнение прямых рейсов по этому маршруту.
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