Сбер и Trucker заключили сделку

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СберИнвест стала миноритарным участником группы компаний Trucker. Цель сделки — развитие и укрепление партнёрства для цифровизации рынка грузоперевозок.

Андрей Добрынин, директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка:

«Цифровизация играет огромную роль в экономическом и научно-техническом развитии России. Сбер, как признанный эксперт в области цифровых продуктов и сервисов, готов поддерживать партнёров, стремящихся развивать данную область и предоставлять своим клиентам услуги на самом высоком уровне».

Кирилл Кочанов, генеральный директор ООО «Тракер Груп»:

«Мы видим продолжающийся тренд в цифровизации отрасли, что в совокупности с уходом иностранных вендоров с рынка открывает отличные возможности для роста. Основная задача в ближайшие годы — стать безусловным лидером software-решений для рынка логистики».

ООО «Тракер Груп» — быстрорастущая российская компания, один из лидеров в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ЖД-логистики, доступные в веб-браузере и мобильном приложении. В 2022 году через систему собственной разработки Trucker TMS проведено более 1 млн рейсов.