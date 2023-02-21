Бастрыкин поручил пермским следователям разобраться, почему полицейские не помогли безногому инвалиду

Фото: скриншот видео.

17 февраля на странице ВКонтакте «Подслушано Закамск» появилось видео: поздно вечером на улице Закамской в Кировском районе очевидец заметил человека, который полз на четвереньках по заснеженному тротуару.

Тот рассказал ему, что ползет из отделения полиции – то есть прополз почти два километра.

После возмущенных комментариев под постом, а также публикаций в пермских СМИ в главном управлении МВД по Пермскому краю разослали пресс-релиз. В нем говорилось о том, что 16 февраля прохожие принесли к отделению полиции в Закамске человека, очевидно чтобы полицейские пристроили его куда-нибудь. Из распросов выяснилось, что 57-летний мужчина до этого жил в Казани, что он не имеет определенного места жительства и передвигается на четвереньках, поскольку у него ампутированы стопы ног.

Инвалид полз по снегу на четвереньках. Фото: скриншот видео.

- Полицейские попытались поместить его в Центр социальной адаптации, но им отказали, сославшись на отсутствие мест, - говорится в пресс релизе. – Медики вызванной бригада скорой помощи не увидели оснований для его госпитализации. Сотрудники полиции накормили мужчину и напоили горячим чаем. После чего он самостоятельно покинул территорию отдела.

На публикации с изложением этого факта обратили внимание в Следственном комитете России.

- В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест, - сообщили в СКР. - По данному факту региональным следственным управлением проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В следственном управлении СКР по Пермскому краю сообщили, что уже начали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.