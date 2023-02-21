В центре Перми 22 февраля запретят парковку из-за митинга-концерта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 22 февраля, перекроют центральные улицы Перми. Об этом предупредили в горадминистрации.

С 00:00 до 16:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на следующих участках: Краснова от Комсомольского проспекта до Сибирской, Революции от Сибирской до Комсомольского проспекта и Комсомольского проспекта от Революции до Краснова.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением митинга-концерта, посвященного Дню защитника Отечества. Мероприятие начнется в 15:00. Оно пройдет в парке Горького.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

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