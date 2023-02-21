Комитет гордумы одобрил передачу мэрии Перми права утверждать тарифы на проезд

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Комитет Пермской гордумы по экономическому развитию одобрил предложение главы Перми Алексея Демкина передать мэрии право устанавливать тариф на проезд в общественном транспорте.
Поправки исключают требование об утверждении тарифов с Пермской гордумой. При этом за 30 дней до повышения тарифа мэрия должна уведомлять об этом депутатов думы.
Проект одобрили пять членов комитета, двое проголосовали против, а один воздержался.
Ранее мы сообщали, что по итогам 2022 года в Перми посчитали экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте. Он составил 36 рублей.
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