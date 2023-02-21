В Пермском крае окончены поиски женщины, которая пошла устраиваться на работу и пропала

Наталья Гирина. Фото: ПКОО ПСО "Доброволец"/ВКонтакте

- Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске, - написали волонтеры поисково-спасательного отряда "Доброволец" к посту о пропавшей жительнице Чусовгого Наталье Гирине.

Напомним, Наталья пропала 17 февраля. В этот день женщина вышла из дома в микрорайоне Дальний Восток в Чусовом, но по дороге исчезла. На ее поиски отправились волонтеры и полицейские. К счастью, ночью 21 февраля поисковики сообщили, что женщину нашли живой. Где все это время пропадала Наталья, официально не сообщается. Однако в соцсетях местные жители пишут, что Наталья отдыхала с друзями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я его до смерти боюсь, он меня убьет!» Что случилось с 23-летней нянечкой, загадочно пропавшей четверть века назад

Журналисты «Комсомолки» съездили во Всеволодо-Вильву, чтобы выяснить, почему виновных в смерти Ирины Коченгиной так и не нашли (Подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65