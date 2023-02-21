В Перми назвали самые убыточные автобусные маршруты 2022 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми назван топ-15 убыточных автобусных маршрутов, содержание которых обходится городскому бюджету дороже всего. Рейтинг составил Business class со ссылкой на данные, предоставленные администрацией Перми.

Самым убыточным в 2022 году стал маршрут №20 «Новый Крым — Центральный рынок». Расходы на перевозку превысили доходы на 123,6 млн рублей. Далее в рейтинге идут автобус №77 «Памирская — Мильчакова» (101,7 млн), №32 «Васильевка — Центральный рынок» (85,7 млн), №15 «Центральный рынок — Южная» (64,9 млн), №53 «Центральный рынок —10-й микрорайон» (64,6 млн), №80 «ДДК им. Кирова — Милиционера Власова» (56,2 млн).

Разница между расходами и доходами оказалась меньше 50 млн рублей на следующих маршрутах: №64, №67, №6, №36, №18, №24, №60, №73 и №59. У последнего в рейтинге разница составила 23,6 млн рублей.

Всего в 2022 году убытки транспортной отрасли составили 1,5 млрд рублей: доходы — 4,7 млрд, а расходы — 6,2 млрд.

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