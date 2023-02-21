В Пермском крае годовая инфляция в январе снизилась до 12,1%

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прикамье годовая инфляция в январе по сравнению с декабрем снизилась с 12,4% до 12,1%. Об этом сообщили в отделении Банка России по Пермскому краю. При этом показатель по России ниже — 11,77%.

В Пермском крае замедлился прирост цен на все категории товаров: с 11,64% до 11,23% на продовольственные товары и с 12,41% до 12,03% — на непродовольственные. Причиной этого стали сдержанный потребительский спрос, увеличение предложения и и сокращение затрат на отдельных товарных рынках.

Банк России прогнозирует в ближайшие месяцы снижение показателя годовой инфляции до 4% и ниже. Затем во второй половине этого года он может составить 5-7%, а в следующем году — снова вернуться к 4%.

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