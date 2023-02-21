В Пермском крае женщины прикинулись врачами и обокрали пенсионерку

Фото: Архив "КП"

Двух жительниц Краснокамска обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Женщины пришли к пенсионерке, представились врачами и так смогли войти в чужую квартиру. Они разузнали, где «пациентка» хранит деньги, и под предлогом снятия порчи и проведения обряда похитили 650 тысяч рублей.

Одну мошенницу уже признали виновной и приговорили к 3 годам и двум месяцам колонии общего режима. В отношении второй женщины уголовное дело выделено в отдельное производство. Следствие продолжается. Также пенсионерке возместят материальный ущерб.

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