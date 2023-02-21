Жительница Прикамья убила супруга двумя ударами ножа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Гремячинске местную жительницу обвинили в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел 18 февраля этого года. Во время распития спиртного супруги поссорились. Разозлившись, женщина схватила нож, набросилась на мужа и два раза ударила его. От полученных травм он скончался на месте.

О совершенном преступлении женщина сама сообщила в следственные органы и в ходе расследования дала признательные показания. Сейчас она находится под стражей. Следствие продолжается.

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