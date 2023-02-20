В честь Дня Защитника Отечества в Перми пройдет митинг-концерт

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 22 февраля, в 15.00 в Парке Горького состоится митинг-коцерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие организуют Общероссийский народный фронт и региональное отделение «Молодая гвардия Единой России».

- В 2023 году мы отмечаем День Защитника Отечества, когда проходит Специальная военная операция, в ходе которой наши соотечественники демонстрируют мужество и отвагу, совершают боевые подвиги, храбро служат Отечеству. Сейчас как никогда, от всех нас требуется сплочение и поддержка наших защитников и прославление памяти тех, кто защищал Родину в прежние времена! Слава защитникам Отечества! - говорят организаторы.

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