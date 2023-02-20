В Пермском крае женщину убило упавшим деревом

Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

10 февраля вдоль проезжей части в поселке Полазна спиливали сухостой. Во какой-то момент одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину - дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась больнице.

- Следственными органами по факту получения смертельной травмы сотрудницей муниципального бюджетного учреждения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Допрашиваются свидетели, в учреждении изъята интересующая следствие документация. проводится судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс иных следственных действий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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