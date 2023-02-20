СберСтрахование жизни выяснила, что мешает россиянам приумножать капитал

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СберСтрахование жизни выяснила, какие ошибки мешают россиянам обрести финансовое благополучие. Как показало исследование, большинство респондентов значительным поступлением в личный бюджет считают деньги в размере одного ежемесячного дохода. Половина опрошенных готовы потратить их на погашение кредитов и текущие расходы. При этом о диверсификации финансового портфеля задумывается лишь каждый третий.

43% россиян крупное пополнение личного бюджета оценили в один ежемесячный доход, 20% — в два. Для 37% этот показатель превышает два ежемесячных дохода.

Распорядиться значительным поступлением в личный бюджет респонденты планируют следующим образом. 26% ответили, что закроют этими деньгами кредиты, 24% потратят средства на текущие нужды, 20% сделают накопления или разместят в финансовые инструменты. 16% отправятся в путешествие, 14% купят подарки и развлекутся.

Среди тех, кто решил копить или инвестировать, 31% опрошенных откроют вклады, накопительные счета или оформят накопительное страхование жизни (НСЖ). 28% купят валюту, 13% — акции и облигации. И только 28% респондентов заявили, что будут использовать все вышеперечисленные инструменты, чтобы приумножить капитал.

Александр Тихомиров, исполнительный директор СберСтрахования жизни:

«Наши доходы всегда должны превышать расходы. Дополнительное поступление в личный бюджет — это всё, что вы получаете сверх зарплаты, даже если это 1 тыс. рублей. Такие "излишки" опасно тратить на текущие нужды. На эмоциях иногда совершаются покупки, о которых потом можно пожалеть. Когда мы получаем крупное поступление в личный бюджет — будь то премия, подарок или наследство, — важно грамотно им распорядиться. Как это сделать? До 10% можно потратить на подарки для себя и близких. Не менее 30% стоит отложить в подушку безопасности. Если такая подушка уже сформирована, направляем эту сумму в инвестиции. Оставшиеся 60% используем, чтобы погасить кредиты и сделать запланированную крупную покупку: автомобиль, земельный участок, — или первоначальный взнос на квартиру. Если кредитов нет и значимые покупки делать не собираетесь, эти деньги также нужно инвестировать. Для этого важно выбирать инструменты в зависимости от готовности к риску и ожиданиям по доходности, а также диверсифицировать портфель по активам».

Опрос проводился в январе 2023 года среди экономически активных россиян старше 18 лет. В исследовании участвовали 3 тыс. респондентов.