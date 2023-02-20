В Пермском крае женщина пошла устраиваться на работу и пропала

Наталья Гирина. Фото: ПКОО ПСО "Доброволец"/ВКонтакте

Поисково-спасательный отряд "Доброволец" объявил в розыск 47-летнюю жительницу Чусового Наталью Гирину. Днем, 17 февраля, она вышла из дома в в микрорайоне Дальний Восток и пошла устраиваться на работу, но по пути пропала. О судьбе женщины ничего не известно уже три дня.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Натальи, просят сообщать по телефонам: 02 - Полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 БРНС г. Пермь; +7(952) 33-52-770 Инфорг Людмила; +7(952) 65-50-807 Инфорг Андрей.

Приметы

Рост 160 сантиметров, глаза зеленые, короткие волосы, стройного телосложения. Была одета в фиолетовую куртку с серыми вставками, болоньевые черные штаны, коричневые ботинки, коричневый вязаный берет, с собой была черная сумка.

Особые приметы: шрам над левой губой.

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