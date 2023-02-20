Отопительный сезон 2022-2023 в Перми проходит в штатном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заседание городского штаба администрации Перми по прохождению отопительного сезона 2022-2023гг. состоялось в Пермских тепловых сетях Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Представители городской мэрии и руководители теплоснабжающего предприятия обсудили текущие вопросы подачи тепла и горячей воды в квартиры горожан.

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин заслушал доклады представителей районных администраций и Пермских тепловых сетей. Как отметили начальники профильных подразделений мэрии по ЖКХ, ситуация по теплоснабжению пермяков находится под контролем, отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Представители Пермских тепловых сетей сообщили, что на ремонт и подготовку к зиме теплосетевой инфраструктуры городов Прикамья компания «Т Плюс» направила свыше 6 млрд рублей. В настоящее время ресурсоснабжающая организация обслуживает в Перми более 2 тысяч км тепловых сетей, порядка 30 малых котельных и 10 насосных станций.

На заседании штаба также обсуждался вопрос подготовки к следующему отопительному сезону. В «Т Плюс» отметили, что уже активно развёрнута подготовка к новому осенне-зимнему периоду. Заключаются контракты с подрядными организациями, согласованы планы по модернизации оборудования теплоисточников и теплосетей. Всего компания планирует обновить порядка 80 км тепломагистралей.

Участники совещания в режиме онлайн ознакомились с работой Оперативно-диспетчерской службы Пермских тепловых сетей. Отсюда с пульта управления задаются режимы теплоподачи в жилые дома и социальные объекты и организуется работа ремонтно-восстановительных бригад.

«В Перми с 1 января 2022 года введена новая модель рынка теплоснабжения. Согласно договоренностям с региональными и городскими властями, в течение 15 лет в модернизацию теплосетевого комплекса краевой столицы ПАО «Т Плюс» направит порядка 28 млрд рублей. Одно из основных направлений развития – замена изношенных тепловых сетей. Минувшим летом на пермских улицах переложено рекордное количество теплосетей: 71 км во всех районах города», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 149 детских садов, 107 школ, 110 больниц, 36 поликлиник, 123 вуза и колледжа, и 20 домов культуры. Также энергокомпания подает отопление для жителей свыше 5,5 тыс. многоквартирных домов.