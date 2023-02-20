В Мотовилихинском районе Перми продают земельный участок с недостроем

Фото: 2ГИС

На продажу выставлен участок с недостроенным компаундом «Живаго» в Мотовилихинском районе по улице Уинской, 54. Объявление о продаже земли промышленного назначения опубликовали на Avito.

Площадь участка превышает 15 тысяч квадратных метров. Расположенный там дом начали строить в 2014 году, а остановили работы в 2017. Его готовность составляет 27%. Компенсации выплатили 166 дольщикам.

Участок можно использовать под жилую застройку. Торги назначены на 27 октября. Стоить отметить, что продажу объекта анонсировали еще в сентябре продлого года. Об этом писало издание Business class.

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