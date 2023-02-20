В ходе спецоперации погиб 43-летний боец из Пермского края

Фото: соцсети главы Кизела Андрея Родыгина

В ходе спецоперации на Украине погиб старшина Алексей Штенцов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин.

Алексею Штенцову было 43 года. С 2005 по 2007 год он проходил службу на территории Чеченской республики в составе объединенной группировки войск по проведению контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

В октябре 2022 года Алексей Штенцов поступил на контрактную службу и отправился в зону СВО.

Он имеет Медаль «За воинскую доблесть» 2 степени, Медаль «За воинскую доблесть» 1 степени, Медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», Медаль Жукова, нагрудные знаки «Гвардия», «За службу на Кавказе». Посмертно был награжден Орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится 21 февраля во Дворце культуры в Кизеле с 10:00 до 12:00.

Ранее стало известно о гибели на СВО Юрия Боринских из Чердынского городского округа. Он также принимал участие в боевых действиях во время Чеченской компании.

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