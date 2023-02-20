В пермском ТРК «Семья» будут проводить ночные мероприятия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ТРК «Семья» ночью после закрытия планируют проводить развлекательные и спортивные мероприятия. Об этом рассказали в администрации торгового центра.

Благодаря этой задумке увеличится количество поводов посещения ТРК. Первое мероприятие в таком формате уже прошло 11 февраля. Это был бойцовский турнир лиги Bat Stage. Он прошел после завершения работы торговых галерей. На первом этаже разместился ринг. За ходом боя зрители наблюдали с каждого этажа.

Мероприятия могут проходить не только внутри здания, но и на других площадках. Так, например, появилось предложение провести баскетбольный матч на парковке со стороны улицы 25 Октября.

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