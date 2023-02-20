В Перми появился Центр поддержки участников СВО и их семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в Перми создан городской Центр поддержки участников СВО и их семей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Демкин.

«Наша задача — заботиться не только о бойцах, которые сейчас находятся на передовой, но и об их семьях, а также о тех, кто уже выполнил свой долг и вернулся домой после несения службы», — отметил мэр Перми.

Обратившимся нужна разная помощь, например, в поиске работы, получении медицинских услуг, устройстве детей в детсад и многое другое. Оказывать поддержку обещают максимально оперативно.

Обратиться за помощью можно по телефону 217-33-70. Для каждого нуждающегося будут составлять индивидуальный план. Самостоятельно искать, куда обращаться за помощью, не потребуется. Этим после телефонного звонка займутся специалисты.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65