Фото: ВК"Автомобилист" - самый титулованный клуб СПб / ВКонтакте

Пермская «Кама» продолжает успешное выступление в турнире за 9-16-е места чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги «А». Очередные победы пермяки одержали в Санкт-Петербурге над местным «Автомобилистом».

Несмотря на «сухие» победы со счетом 3:0, обе встречи прошли в острой борьбе. Об этом говорит счет партий в первой игре - 25:23, 25:22, 25:22, во второй - 26:24, 25:22, 27:25.

Волейболисты «Камы» явно вкусили «дух победителя», которого им так не хватало на первом этапе чемпионата страны. Их игра начала обрастать столь необходимым мастерством и психологической устойчивостью, умением сохранять добытое преимущество.

В следующем туре 25 и 26 февраля «Кама» в Перми примет лидера турнира за 9-16-е места, волейбольный клуб МГТУ из Москвы. (0+) Пермская команда сейчас делит 10-11-е места с «Искрой» из Одинцово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермская «Кама» сенсационно обыграла подмосковную «Искру»

Финальную часть чемпионата России по волейболу пермская команда начала с двух побед (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru