В Пермский край на этой неделе придут 30-градусные морозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» рассказали, что на этой неделе ожидается сухая и морозная погода. При потеплении будет усиливаться ветер.

В понедельник, 20 февраля, без осадков. Ночью температура опустилась до -30 градусов, днем -10…-15. Во вторник возможен небольшой снег. Ночью -14…-19 градусов, местами до -25, а днем -6…-11. Ветер восточный 3-8 метров в секунду.

В среду, 22 февраля, ночью вновь похолодает до -25, а днем воздух прогреется до -7…-13. В четверг ночные морозы сохранятся. Днем будет -9…-14. В ночь на пятницу столбик термометра достигнет -26 градусов, а днем поднимется до -10…-15.

По предварительным прогнозам, в выходные температура существенно не изменится. Местами может пройти снег.

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