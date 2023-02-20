В Прикамье пожарные спасли из горящего частного дома двух детей и взрослого

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В селе Ашап Ординского муниципального округа 18 февраля произошел крупный пожар. Загорелся частный дом по улице 1-е Мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 05:55. К месту ЧП незамедлительно выехали 14 человек личного состава и 5 единиц техники. Оказалось, что горели сам дом и надворные постройки. Удалось спасти трех человек — из полыхающего дома вывели двух детей и одного взрослого.

Огонь был полностью потушен в 06:08. Он охватил площадь в 88 метров квадратных. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сейчас проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара звонить на «01» или «101».

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