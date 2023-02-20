Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 20 февраля 2023 года к 08:00 самые серьезные заторы в 8-9 баллов в районе Вышки-1: по ул. Огородникова от ул. Ленинградской и далее по ул. Мостовой до ул. Фокинской.

Такая же ситуация на Вышке-2: ул. Кирпичной от «Уральского пекаря» до ул. Соликамской, ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской.

Затор на ул. Верхнемуллинской от Верхнемуллинского пер. до ул. Промышленной.

Начал скапливаться транспорт на ул. Фокинской от ул. Марата до ул. Мостовой, ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской, ул. Соликамской на спуске к пл. Восстания от ул. Одесской.

Первое ДТП на перекрестке ул. Уральской с ул. Хрустальной в сторону Цирка.

Медленное движение на ул. Крупской от ул. Дружбы до ул. Уральской в сторону Цирка.

Затруднение в движении транспорта в 7 баллов есть в районе ДКЖ на ул. Энгельса в обоих направлениях от ул. Малкова до ул. Боровой.

В центре города большое скопление транспорта на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской в обоих направлениях, а также на ул. Куйбышева в районе стадиона «Динамо» в сторону ул. Революции.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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