Ночь на понедельник станет самой холодной во второй половине февраля в Перми

В Перми температура в ночь на понедельник может опуститься -22…-24 градусов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
19 февраля из-за холодной воздушной массы, пришедшей к нам с Южного Урала, в Пермском крае произошло существенное похолодание.
- Такие условия оказались благоприятны для ночного выхолаживания, в итоге в Чернушке температура опустилась до -29,2 градусов, в Осе до -27,7, а в Кунгуре до -26,3, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - В Перми минимум температур составил -20,8.
Днем в воскресенье наблюдалась ясная безветренная погода, но за счет солнечного прогрева потеплело до -10…-12. Однако в ночь на понедельник ожидается еще более сильное выхолаживание.
- Предварительно в Перми температура может опуститься -22…-24°, а в низких местах по южным и центральным районам (в Осе и Чермозе) вероятно достижение тридцатиградусной отметки, - продолжают синоптики.
Так как дальше холодный воздух будет распространяться на запад, ночь на понедельник может стать самой холодной во второй половине февраля, по крайней мере в Перми.
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