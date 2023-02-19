У Коммунального моста в Перми нашли мужчину, теперь ищут его родственников

Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск.

Неравнодушные пермяки обратили внимание на потерянного мужчину, который ходил в районе Коммунального моста в Перми. На виде ему лет 70, одет он хорошо, в добротную куртку и шапку.

А вот кто он и откуда, пенсионер не знал, и уж совсем не мог ответить на вопрос, где он живет. Неравнодушные пермяки, остановившие его, дали возможность дедушке согреться в теплом автомобиле и обратились в поисковый отряд, чтобы найти его родственников.

- 19 февраля в районе Коммунального моста в Перми найден мужчина, просим максимально распространить информацию о нем, чтобы найти его родственников, - написали волонтеры Поискового отряда ПрикамьеПоиск на своей странице в соцсетях. - Информацию просьба сообщить по телефонам 8 922 34567 02 или 102.

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