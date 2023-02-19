Помещения двух кинотеатров законсервируют в Перми

Фото: страница ВК кинотеатра.

В Перми 27 февраля два кинотеатра «Синема Парк» в «Кристалле» и «Колизее Синема» прекратят свою деятельность. О том, что будет с помещениями далее, рассказал владелец объектов Станислав Мухутдинов в интервью КоммерсантЪ-Пермь.

- По договоренности сторон до конца марта будут происходить необходимые действия, связанные с окончанием деятельности арендатора кинотеатров, после чего объекты будут законсервированы до начала дальнейшей эксплуатации, - пояснил Станислав Мухутдинов.

Напомним, сейчас власти региона рассматривают помещение кинотеатра «Кристалл», как один из вариантов для размещения краевого молодежного центра.

А у пермяков-любителей смотреть кино на больших экранах, останется возможность посещать лишь два кинотеатра, оставшихся в Перми. Это кинотеатр в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми сообщили о закрытии кинотеатра Синема Парк Колизей

Последний сеанс состоится 26 февраля (Подробнее...)