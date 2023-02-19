Прошедший Чечню военнослужащий из Пермского края погиб в ходе СВО

Фото: группа ВК Администрация Чердынского городского округа.
Военнослужащий из Пермского края Юрий Боринских погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе. О случившемся со словами соболезнования сообщили в администрации округа, откуда он был родом.
- От имени администрации выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Боринских, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО, - сообщила на официальной странице ВК Администрация Чердынского городского округа.
Юрий Боринских родился и вырос в Чердыни. Он был внуком ветерана Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях во время Чеченской компании. За мужество и героизм был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
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