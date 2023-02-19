В МЧС предупредили об отложениях льда на проводах в Пермском крае

В конце зимы - начале весны следует внимательно проходить возле домов и заходить в подъезды. Фото: архив "КП"

В региональном МЧС напомнили пермякам, что в конце зимы - начале весны всегда следует внимательно проходить возле домов и заходить в подъезды.

К тому же 19 и 20 февраля в Прикамье возможны неблагоприятные метеорологические явления: отложения льда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.

- В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий, а также сход снега и льда с крыш, - предупредили в краевом Управлении МЧС. – Чтобы не столкнуться с этой ситуацией, необходимо не парковать транспорт рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. Соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам не стоит приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. А входя в здание, поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

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