В Пермском крае на пожаре погиб человек

Пожар, унесший жизнь человека, произошел в деревне Шайдырова Кудымкарского муниципального округа. Фото: архив "КП"

Пожар в частном доме в Пермском крае унес жизнь человека. Это случилось 18 февраля в деревне Шайдырова Кудымкарского муниципального округа.

- Сообщение о загорании в жилом доме поступило в дежурную часть в 15.29, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту возникновения пожара выехали 14 человек личного состава и пять единиц техники. Прибывшие подразделения установили, что горит пол и домашние вещи.

Локализовать пожар огнеборцам удалось в 15.41, а полностью ликвидировать горение в 15.42. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. К сожалению, в доме, где начался пожар, был обнаружен погибший человек.

Сейчас по факту случившегося проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

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