В части домов Свердловского района Перми отключили воду из-за аварии

19 февраля утром в части домов Свердловского района Перми пропала вода.
Фото: Анна ЧЕРНАЯ
Утром в воскресенье, 19 февраля, в части домов Свердловского района Перми пропала вода. ЕДДС Перми объяснила причину, по которой это случилось.
- Внимание жителей Свердловского района, в связи с обнаруженной из земли утечкой по ул. Народовольческая, 33, было отключено водоснабжение в домах по адресам: улица Народовольческая, 28 (здание детского садика), 33, 39, 42 и 46. Работы по устранению аварийной ситуации проводит ООО «СИР».
Подвоз воды будет организован ООО «Новогор – Прикамье» по заявкам жителей. Подробней о подвозе воды можно узнать по телефону (342) 2100-680.
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