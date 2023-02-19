Голодную лису сняли на видео рядом с высотными домами в Березниках

Фото: скрин с видео группы ВК ЧП Березники.

- Красотка, рыжая, плутовка, ну чего ты тут лазаешь? Есть хочешь? В лес давай, беги, - ласково разговаривал с лесной гостьей житель Березников, снявший на сотовый телефон лису.

Пушистую рыжую лисицу заметили поздно вечером в Березниках, она бегала возле городских многоэтажек и искала, чем бы поживиться. Лиса обходила один сугроб за другим, обнюхивала и раскапывала снег. Местный житель заметил ее и снял трехминутный ролик о лесной гостье, а затем и разместил его в группе «ЧП Березники».

- Лисы разносят бешенство, - предупредили в паблике. - Сначала они заражают собак и кошек, потом от домашних животных заболевание передается человеку. Заболевание это - неизлечимое. И если домашнее животное не привито от бешенства, ты можно на ногах принести инфекцию с улицы, заразить животных а потом и себя. Стоит помнить и о том, что здоровое животное в город не зайдет.

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