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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 5:04

В Перми грузовой поезд травмировал мужчину

В ситуации разбирается следственно-оперативная группа и Пермский транспортный прокурор
Алена ОВЧИННИКОВА
ЧП произошло на перегоне Бахаревка-Ферма вечером в субботу, 18 февраля.

ЧП произошло на перегоне Бахаревка-Ферма вечером в субботу, 18 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 18 февраля в Перми произошло ЧП: грузовым поездом был травмирован мужчина. Это случилось на перегоне Бахаревка-Ферма.

- В Пермском крае грузовым поездом был травмирован мужчина, - сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем официальном телеграмм-канале. - На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а чтобы координировать действия работников правоохранительных органов, на место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, обстоятельства произошедшего и причины, по которым мужчина оказался на железнодорожных путях, устанавливаются.

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