Суд отказал пермским евангелистам в удовлетворении иска к мэрии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Арбитражный суд Пермского края отказал местной религиозной организации «Церковь христиан веры Евангельской пятидесятников «Новый завет» в удовлетворении иска к департаменту земельных отношений администрации города.
Евангелисты пытаются оспорить действия по формированию требований по уплате задолженности за пользование земельным участком под ДК имени Ленина. В решении суда сказано, что истец еще может подать апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, сообщает издание Business-class.
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