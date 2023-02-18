Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 февраля 2023 17:40

Суд отказал пермским евангелистам в удовлетворении иска к мэрии

Они могут обжаловать реение в аппеляционном суде
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Пермского края отказал местной религиозной организации «Церковь христиан веры Евангельской пятидесятников «Новый завет» в удовлетворении иска к департаменту земельных отношений администрации города.

Евангелисты пытаются оспорить действия по формированию требований по уплате задолженности за пользование земельным участком под ДК имени Ленина. В решении суда сказано, что истец еще может подать апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, сообщает издание Business-class.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65