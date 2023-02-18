Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по пенсионеру, найденному мертвым под окнами Чайковской больницы

Дочь погибшего мужчины не верит, что он выпал из окна стационара. Фото: ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ"/ВКонтакте.

77-летний Алексей Васильев погиб при весьма странных обстоятельствах. Накануне Нового года он лег на лечение в Чайковскую городскую больницу с жалобами на сложности в дыхании. Лежал в пульмонологии. В начале января мужчина готовился к выписке, но вдруг перестал выходить на связь с родными. Его искали три дня, при этом из стационара дедушка не выходил. Нашли пациента замерзшим под окнами приемного покоя, причем он был одет в рубашку и трико, без верхней одежды. По предварительной версии – мужчина выпал из окна. Дочь же погибшего считает, что здесь не обошлось без криминала. Яна Старикова рассказала «Комсомолке», что у отца была сломана левая рука, а вся голова была избита, с гематомами.

Яна обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели ее отца. Глава СКР поручил доложить «о ходе установления обстоятельств смерти мужчины в Пермском крае».

Накануне СК Прикамья завершил проверку и не стал в возбуждать уголовное дело. Так как смерть пенсионера «не связана с совершением в отношении него каких-либо преступлений, а наступила в результате его собственных действий».

После публикаций в СМИ информации о том, что дочь не согласна с этим решением, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Головкину доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах.

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