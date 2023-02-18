На послание президента России приглашен глава Перми Алексей Демкин

Алексей Демкин

Как сообщает «Коммерсант», уже определился состав делегации от Пермского края, который примет участие 21 февраля в послании президента России Владимира Путина.

Традиционно от Прикамья поедут губернатор Дмитрий Махонин, председатель заксобрания Валерий Сухих и председатель общественной палаты Лилия Ширяева. По данным издания, в этом году федеральные власти решили позвать несколько мэром крупных российских городов, среди них оказался и глава Перми Алексей Демкин. Приглашение пермского градоначальника «Комсомолке» также подтвердили в пресс-службе администрации города.

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