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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:53

На послание президента России приглашен глава Перми Алексей Демкин

Оно состоится 21 февраля
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Алексей Демкин

Алексей Демкин

Как сообщает «Коммерсант», уже определился состав делегации от Пермского края, который примет участие 21 февраля в послании президента России Владимира Путина.

Традиционно от Прикамья поедут губернатор Дмитрий Махонин, председатель заксобрания Валерий Сухих и председатель общественной палаты Лилия Ширяева. По данным издания, в этом году федеральные власти решили позвать несколько мэром крупных российских городов, среди них оказался и глава Перми Алексей Демкин. Приглашение пермского градоначальника «Комсомолке» также подтвердили в пресс-службе администрации города.

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