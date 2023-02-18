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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 12:15

В Перми на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину

Огонь охватил домашине вещи и мебель в двухкомнатной квартире
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Ночью 17 февраля на третьем этаже пятиэтажки по улице Репина начался пожар: загорелись домашине вещи и мебель в двухкомнатной квартире. К месту ЧП направили 3 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных в составе звена газодымозащитной службы на пожаре спасен человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами. Спасенный мужчина госпитализирован в лечебное учреждение. Погибших на пожаре нет, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении спасенного.

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