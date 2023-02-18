Пермский «Молот» пробился в плей-офф Кубка Петрова

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В пятницу, 17 февраля, в выездном матче против «Южного Урала» пермские «молотобойцы» одержали важнейшую победу со счетом 2:0 и гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Петрова. Героями матча стали Егора Манин и Даниила Сероух, которые забили в ворота соперника две безответные шайбы. Ближе к концу периода команды порадовали болельщиков зрелищной потасовкой (2 часа 30 мин.)

В после матчевом комментарии главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников отметил, что его спортсмены были посвежее и получше двигались.

— Игра, как говорится, была от ножа. Нам нужно было закрепиться в топ 16-ти сильнейших команд, которые продолжат биться за Кубок Петрова. Настраивались, что соперник будет играть очень грамотно. Хорошо, что сумели повести в счете, реализовать второй гол, хотя надо было закрепить преимущество еще в первом периоде, когда имели численное неравенство. Над этим элементом работаем, но, к сожалению, пока с места не так хорошо двигаемся, - отметил Бердников.

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