Юные фигуристы Прикамья заняли весь пьедестал почета на Первенстве России

Победители Первенства России - 2023. Фото: t.me/mahonin59

В Перми завершилось Первенство России по фигурному катанию. Оно состоялось в рамках празднования 300-летия Перми. Для участия в Первенстве России по фигурному катанию на коньках приехали 90 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из 15 регионов страны.

Соревнования прошли среди юношей и девушек, спортивных и танцевальных пар.

Три дня спортсмены боролись за медали, 17 февраля Первенство завершилось триумфом наших фигуристов. В парном катании весь подиум заняли спортсмены из Пермского края.

В социальных сетях губернатора Дмитрия Махонина опубликованы фото победителей.

Поздравляем с золотом Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова, серебряные медали у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, третье место - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Тренируют все пары у Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой.

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