В Перми родители отказались от больной новорожденной девочки

Малышка сейчас в больнице, ей предстоит операция.

Тяжелая болезнь новорожденного ребенка – трагедия. Не все родители оказываются готовы к этому и отказываются от малышей. Так случилось с девочкой Евой (имя ребенка изменено. - Прим. Ред).

В благотворительном фонде «Дедморозим» рассказали, что у малышки гидроцефалия. Состояние, при котором в головном мозге происходит накопление спинномозговой жидкости. Это обычно вызывает повышенное давление внутри черепа.

Ева осталась в больнице без поддержки взрослых. Малышке предстояла операция в отделении нейрохирургии. Чтобы Ева не осталась одна, к ней на помощь пришла больничная мама «Дедморозим».

Чужая женщина стала для ребенка самым близким человеком, которая о ней заботится и ухаживает. На пожертвования неравнодушных людей получилось купить одежду, памперсы и другие принадлежности.

- В стационарах нет специального медперсонала, который может ухаживать за детьми, - говорят сотрудники фонда «Дедмрозим». - С поддержкой больничных мам детки даже с самыми тяжелыми заболеваниями не остаются одни.

Поддержите больничных мам в заботе о детях посильным взносом.

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