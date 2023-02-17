В Прикамье без вести пропала 17-летняя девушка

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Чайковском ищут 17-летнюю Екатерину Красильникову. Она ушли из дома по улице Ленина 15 февраля примерно в 16:00, но так и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Регион 59».

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые, волосы русые до плеч. Была одета в красный спортивный костюм на флисе с капюшоном, длинный пуховик серого цвета светоотражающий, темно-серые ботинки с белыми манжетами. С собой был портфель расцветки «звездная ночь». Отмечается, что пропавшей требуется медицинская помощь.

Всем, кому что-то известно о местонахождении Екатерины Красильниковой, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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