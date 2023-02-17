В Перми отменен концерт Инстасамки

Фото: ВКонтакте/Instasamka

Концерт российской исполнительницы Дарьи Зотеевой, больше известной как Инстасамка, отменили. Он должен был пройти в пермском концерт-холле «Свобода» 29 марта. Об отмене выступления сообщили организаторы.

На официальной странице мероприятия размещена информация о вынужденном переносе концертов на 2024 год. Все купленные билеты останутся действительными и обменивать их не нужно будет.

Сейчас концерты Инстасамки отменяются во многих городах страны.

Ранее мы рассказывали в Перми даст концерт певец SHAMAN. Он выступит в ДК Солдатова.

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