Министр территориального развития Прикамья рассказала о новой программе «Комфортный край»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье утвердили новую региональную программу «Комфортный край», на нее реализацию в ближайшие три года выделят более 6,8 миллиарда рублей.

Зачем нужна такая программа, как родилась идея ее разработать? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева.

- Жизнь должна быть комфортной не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, - отметила Светлана Усачева. - В прошлом году была проделана большая работа по определению планов комплексного развития каждой территории края. В них были учтены пожелания людей о том, что они хотели бы увидеть в своих поселениях. В результате были выбраны четыре направления реализации этой программы: «Наша улица», «Школьный двор», «Культурная реновация» и «Новый клуб».

Что предполагается сделать в рамках этой программы?

- Направление «Наша улица» предполагает, в том числе, обустройство тротуаров, установку освещения на тех улицах, которые ведут к каким-либо социальным учреждениям – к школам, больницам, клубам, чтобы можно было комфортно к ним подойти, - рассказала Светлана Усачева. - Весьма перспективное, на мой взгляд, направление – «Школьный двор». В некоторых населенных пунктах у нас школьникам негде даже провести школьную линейку, в непогоду к школе можно было подойти только в сапогах. Теперь школьные территории будут благоустраиваться. Также очень важно отремонтировать существующие клубы и построить новые там, где их до сих пор не было.

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В этом году облагородят 40 школьных территорий, за три года – 196. На это выделят 1,6 миллиарда рублей.

В рамках программы «Комфортный край» благоустроят улицы в 43 населенных пунктах. На это направят 324 миллиона рублей.

В течение двух лет отремонтируют 45 клубов, из них 12 – в этом году. На это предусмотрено 368 миллионов рублей.

В малых населенных пунктах построят 19 типовых клубов, в том числе, 10 – в этом году. Муниципалитетам на эти цели выделят субсидии - более 994 миллионов рублей.

- В рамках программы «Комфортный край» мы будем делать все то, что особенно необходимо жителям в территориях, - ранее подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Очень важна поддержка проектов, которые инициируют сами жители муниципалитетов в своих населенных пунктах.