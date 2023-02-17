В ледовом парке «Виват, Пермь!» пройдут масленичная ярмарка и традиционные гуляния

Фото: администрация Перми/Виталий Кокшаров

На следующей неделе начинается Масленичная неделя. Масленица – старинный русский праздник проводов зимы и встречи весны. Для жителей и гостей Перми на городской эспланаде откроется ярмарка, а также пройдут традиционные гуляния с сожжением чучела.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, праздничная ярмарка на эспланаде будет работать с 23 по 26 февраля. Жители и гости Перми смогут приобрести мясные и рыбные деликатесы, натуральный мёд, сладости ручной работы, а также ароматный шашлык и блины. В воскресенье 26 февраля в ледовом парке «Виват, Пермь!» пройдет праздник «Широкая масленица». Принять участие в мероприятиях можно будет с 12:00 до 20:00 часов.

В программе запланированы традиционные масленичные гуляния, народные игры и забавы, а также выступления творческих коллективов: ансамблей «Ярмарка», «Воскресенье» и «Ромэн», фолк-группы «Кружево», шоу Лунеговых, группы «Форте». Завершит праздник огненное шоу от театра огня «Игры пламени». В это время и состоится сожжение чучела Масленицы.

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