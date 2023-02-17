В Прикамье приступили ко второму этапу строительства трассы М-12

Фото: скрин видео/«Росавтодор»

На территории Пермского края приступили ко второму этапу возведения скоростной трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург», сообщает Business class. Это участок протяженностью 93 км от города Дюртюли до поселка Ачит.

Компания «Росавтодор» поделилась видео с места строительства. В работе задействованы 180 человек и 75 единиц техники. В ближайшее время на участке приступят к переустройству инженерных коммуникаций.

В Прикамье четырехполосная трасса М-12 проходит в Чернушинском и Октябрьском округах. Здесь появятся 13 путепроводов, 7 мостов и 2 зоны с парковкой и зонами отдыха. Кроме того, появятся 10 биотоннелей — специальных переходов для миграции диких животных, которые позволят им безопасно передвигаться.

Участок трассы Дюртюли — Ачит намерены сдать в 2024 году. На строительство потратят 73 млн рублей.

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