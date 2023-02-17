Пермяки смогут увидеть старинные открытки, посвященные Перми

Открытка 1900 года с видом на Дом Мешкова.

В 1900 году специально для Всемирной выставки, которая прошла с большой помпой в Париже, в России выпустили открытку с изображением Дома Мешкова в Перми. На французском языке на ней написали, что здесь проходит Трансибирская магистраль из Москвы в Пекин.

Изображение этой и других уникальных открыток пермяки смогут увидеть на выставке «Пермь на почтовых открытках». Ее откроют в краевой библиотеке имени Горького 21 февраля – в День рождения пермской почты.

Мотовилихинские пушечные заводы.

Приурочат экспозицию к 300-летнему юбилею города. На ней будут представлены, действительно, уникальные экспонаты. Например, - фотокопия открытки с изображением пушечных заводов в Мотовилихе. Ее оригинал хранится в коллекции 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, известного филателиста и автора некоторых почтовых марок США.

Посвященные Перми открытки расскажут об архитектуре города, они охватывают пермскую историю за последние 100 лет.

Эту экспозицию смогут посмотреть не только пермяки – чуть позже она отправится в Екатеринбург и в Киров.

- В течение всего года её можно будет посмотреть в ведущих культурных и образовательных центрах города, а также в Кудымкаре, - рассказал автор коллекции Сергей Филатов, основатель Музея истории пермской открытки. - В планах также ее летом в Екатеринбурге, который тоже в этом году отмечает 300-летний юбилей, а осенью – в Кирове на Международном слете коллекционеров.

НАША СПРАВКА

Пермская губернская почтовая контора появилась 21 февраля 1782 года благодаря стараниям генерала-поручика Евгения Петровича Кашкина, которого императрица Екатерина II назначила пермским наместником.

В юбилейный для города 2023 год Пермской почте исполняется 241 год.