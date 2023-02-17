Глава Пермводоканала Сергей Винокуров уходит с должности

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Директор МП «Пермводоканал» Сергей Винокуров написал заявление об уходе. Информацию «КП-Пермь» подтвердили в администрации Перми.

Должность главы Пермводоканала Сергей Винокуров занимал с ноября 2012 года. До этого был замдиректора предприятия.

МП «Пермводоканал» содержит объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения Перми. Оно оказывает услуги водоснабжения в микрорайонах Заозерье, Запруд, Архиерейка, Голый Мыс, поселке Нижняя Курья и деревне Крольчатник, услуги по очистке сточных вод в микрорайоне Крым и по водоотведению в микрорайоне Первомайский.

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